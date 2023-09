Nestorovski: "Immobile non ha gli stessi automatismi in Nazionale"

Tempo di lettura: < 1 minuto

MACEDONIA ITALIA NESTOROVSKI IMMOBILE INTERVISTA - Ilija Nestorovski, attaccante dell'Ascoli e della Macedonia del Nord, ha parlato anche di Ciro Immobile in un'intervista prima del match di qualificazione al Mondiale 2024.

Le parole Nestorovski prima di Macedonia del Nord - Italia

Queste le dichiarazioni rilasciate da Ilija Nestorovski a TvPlay, con riferimento specifico a Ciro Immobile: "Non so cosa voglia Spalletti e come stiano gli attaccanti. Li vede sempre e conosce bene Raspadori, farà giocare i giocatori che conoscono meglio le sue idee. Ma in Italia ci sono grandi attaccanti. Vedo che criticano tanto Immobile. Non è facile giocare in Nazionale, non è come il club. Non hai gli stessi automatismi, è difficile capire tutto in 5 giorni".