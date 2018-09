Anderson, è scontro fra il Santos e l’ex agente: rischio processo

SANTOS AGENTE ANDERSON – E’ scontro tra Santos e l’ex agente di Felipe Anderson. Il motivo? Una disputa legale per chi dovrà assicurarsi una parte dei milioni del trasferimento del giocatore al West Ham. Tutte le tv in Brasile na parlano: nella disputa, da una parte c’è il Santos e dall’altra Giuliano Bertolucci, ex agente del calciatore. I fatti riguarderebbero un prestito dell’agente al Santos di 9,5 milioni di Real mai tornati indietro. Bertolucci così avrebbe citato il Santos a giudizio. Il club intanto ha pensato a metà risarcimento: 6 milioni di Real, circa 1,1 milioni di sterline, e una percentuale sulla vendita dei biglietti delle partite in casa.