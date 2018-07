AURONZO | GIORNO 13. La seduta pomeridiana: fase offensiva e partitella, Immobile esce con il ghiaccio sul ginocchio ma domani ci sarà (FOTO e VIDEO)

AURONZO 2018 RITIRO LAZIO GIORNO 13 – Dopo la seduta mattutina che ha visto protagonisti i difensori, Simone Inzaghi ha programmato una nuova seduta nel pomeriggio, con inizio alle ore 17:00. La squadra biancoceleste, giunta al penultimo giorno di ritiro ad Auronzo, deve prepararsi in vista dell’ultimo test amichevole qui in Cadore, previsto domani alle 17:00 contro la Spal.

Dallo stadio Zandegiacomo

Marco Barbaliscia

La cronaca dell’allenamento in diretta dalle ore 17:00

AGGIORNAMENTO ORE 19.30 – Il ds Igli Tare si ferma per circa un’ora a colloquio con Inzaghi sul manto erboso dello Zandegiacomo. Intanto il presidente Lotito firma autografi e e scatta selfie con una cinquantina di tifosi.

AGGIORNAMENTO ORE 19.00 – Per Immobile, che aveva tenuto in ansia tifosi e staff, sembrerebbe trattarsi soltanto di una botta. Domani il bomber di casa Lazio ci sarà per la partita contro la Spal.

AGGIORNAMENTO ORE 18.45 – Da circa mezz’ora, è giunto all Zandegiacomo anche Igli Tare.

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 – L’allenamento è finito: tutti i giocatori rientrano negli spogliatoi.

AGGIORNAMENTO ORE 18.25 – Finisce la partitella, e con essa l’allenamento: i giocatori si recano sul campo adiacente il centrale per un pò di stretching ed esercizi muscolari. Immobile esce dal rettangolo verde zoppicando e si reca negli spogliatoi.

AGGIORNAMENTO ORE 18.10 – Scontro in partitella: duro contrasto tra Bastos ed Immobile, l’attaccante cade a terra dolorante. Lo staff medico entra subito in campo, il bomber è costretto ad uscire. A Ciro viene applicata una borsa del ghiaccio sul ginocchio destro: la speranza è che si tratti solo di una botta.

AGGIORNAMENTO ORE 17.50 – I difensori impegnati nel campo adiacente vengono richiamati da Inzaghi: tra pochi minuti avrà inizio la partitella finale. Si gioca in 30 metri.

Fratinati: Proto; Bastos, Acerbi, Durmisi; Jordao, Di Gennaro, Parolo; Neto, Caicedo. (Sostituzioni: Basta, Cataldi, Rossi, Radu).

Non fratinati: Guerrieri; Wallace, Luiz Felipe, Lulic; Luis Alberto, Minala, Murgia, Lombardi, Sprocati. (Sostituzioni: Filippini, Leiva, Patric, Immobile).

AGGIORNAMENTO ORE 17.45 – Termina la seconda parte di allenamento con un bel gol all’angolino di Caicedo per i fratinati. Squadra a bere.

AGGIORNAMENTO ORE 17.35 – Dopo aver assistito alla prima parte di allenamento dalla ‘tribunetta’, il presidente Lotito è sceso a bordocampo.

AGGIORNAMENTO ORE 17.35 – Il resto della squadra prosegue la seduta sul campo adiacente il centrale: i giocatori allenano la fase atletica.

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 – Si cambia esercizio: centrocampisti ed attaccanti in campo, a difendere solo le sagome. In porta s’alternano Proto e Guerrieri. Mister Inzaghi, dopo aver dedicato la seduta mattutina alla difesa, concentra questo pomeriggio sulle prove tattiche offensive. I fratinati e i non fratinati giocano a metà campo un’azione per uno: scambi veloci con il pallone e poi conclusione in porta.

I fratinati: Di Gennaro, Parolo, Cataldi, Caicedo, Rossi.

I non fratinati: Leiva, Murgia, Minala, Luis Alberto, Immobile.

AGGIORNAMENTO ORE 17.20 – Finisce con un gol di Basta per i fratinati e di Leiva per i non fratinati la prima fase di prove tattiche: squadra a bere.

AGGIORNAMENTO ORE 17.10 – Tutti in campo tranne Strakosha, Marusic, Berisha e Lukaku: i quattro proseguono gli allenamenti in palestra per recuperare la forma migliore.

AGGIORNAMENTO ORE 17.05 – Si provano i movimenti offensivi: tutti in campo ma ci si alterna nell’allenamento. Schierati su metà campo, i giocatori provano le soluzioni offensive praticamente senza difesa: i collaboratori di Inzaghi, coadiuvati da Jordao, Lombardi, Neto e Sprocati formano la squadra da attaccare. In porta Adamonis.

I squadra fratinata: Bastos, Acerbi Radu; Basta, Parolo, Di Gennaro, Cataldi, Durmisi; Rossi, Caicedo.

II squadra non fratinata: Wallace, Luiz Felipe, Filippini; Patric, Murgia, Leiva, Minala, Lulic; Luis Alberto, Immobile.

AGGIORNAMENTO ORE 17.00 – Tutto pronto per l’inizio della seduta: la squadra è in mezzo al campo, raccolta attorno ad Inzaghi che tiene il classico discorso pre-allenamento.

AGGIORNAMENTO ORE 16.50 – Entrano in campo i portieri: Proto, Adamonis e Guerrieri iniziano il riscaldamento con i due preparatori. Assente, anche questo pomeriggio, Strakosha: l’albanese prosegue con gli esercizi in palestra.

AGGIORNAMENTO ORE 16.45 – Allo ‘Zandegiacomo’ sopraggiunge il presidente Lotito: il patron biancoceleste, già presente in struttura dopo l’amichevole contro la Triestina, potrebbe assistere al primo allenamento della sua squadra in questo ritiro.

AGGIORNAMENTO ORE 16.40 – Jordan Lukaku, arrivato nella notte tra mercoledì e giovedì ad Auronzo, è a colloquio con il club manager Peruzzi. Lo scambio di battute è durato circa 15 minuti, poi il belga ha raggiunto i compagni negli spogliatoi.

AGGIORNAMENTO ORE 16.30 – La squadra è arrivata allo ‘Zandegiacomo’: mentre Acerbi e Durmisi intrattengono i piccoli tifosi biancocelesti nel ‘Lazio Style Village’, gli altri giocatori iniziano il riscaldamento il palestra.