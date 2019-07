BALLOTTA LAZIO INTERVISTA – Marco Ballotta, ex portiere biancoceleste ha rilasciato un’intervista a calciomercato.it, dove ha parlato di diversi argomenti compresa la Lazio. “La prossima stagione dipenderà naturalmente dal mercato, ma penso che la Lazio lotterà per la Champions League. Sicuramente però andranno cambiati 5-6 giocatori. Se tornerei alla Lazio come dirigente? Sì, ma bisogna essere nelle grazie di qualcuno”, ha commentato.