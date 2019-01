CALCIOMERCATO, Berisha pensa all’addio?

BERISHA – È arrivato in estate ma non ha trovato chissà quanto spazio, e quando ha giocato non ha mai brillato. Stiamo parlando di Berisha, arrivato alla Lazio dal Salisburgo con una valigia e tante speranze. Il kosovaro è deluso, si aspettava di giocare di più, e come riporta il Corriere dello Sport prenderebbe ben in considerazione l’ipotesi di una partenza, se dovesse ovviamente arrivare un’offerta consona. D’altra parte Tare proverà a trattenerlo a Roma: crede in lui e vuole che dimostri il proprio valore.