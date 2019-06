CALCIOMERCATO La Lazio interessata ad un centrocampista degli Angers

CALCIOMERCATO LAZIO – La dirigenza biancoceleste continua a sondare il mercato in cerca dei colpi da piazzare per arricchire la rosa a disposizione di Inzaghi. Con gli arrivi di Vavro e Jony ormai ad un passo, il ds Tare è alla ricerca di un nuovo centrocampista che possa permettere maggiore turnazione a Leiva e Luis Alberto. L’ultima suggestione arriva dal campionato francese e porta il nome di Baptiste Santamaria, mediano in forza agli Angers.

IL GIOCATORE – Secondo quanto riferisce tuttomercatoweb, infatti, la Lazio e l’Udinese si sarebbero messe in contatto con l’entourage del calciatore in queste settimane. Classe 1995, nell’ultima stagione è stato impiegato titolare dagli Angers, con i quali ha collezionato 38 presenze ed 1 gol in Ligue 1. La sua posizione è davanti alla difesa e il cartellino ha un valore di circa 6 milioni.