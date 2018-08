CALCIOMERCATO. Lazio, sfuma Pjaca: il croato in prestito alla Fiorentina

CALCIOMERCATO OBIETTIVI LAZIO PJACA – Il suo nome era stato accostato per diverse settimane alla Lazio: Marko Pjaca, attaccante esterno classe 1995, non sbarcherà a Formello. Il croato passa dalla Juventus alla Fiorentina, in prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto si apprende dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il giocatore passa alla viola con un prestito oneroso (1 o 2 milioni), con diritto di riscatto (20 milioni) e controriscatto. I bianconeri si sono tenuti il diritto di esercitare la cosiddetta recompra. La Juventus aveva proposto Pjaca alla Lazio per arrivare a Milinkovic, chissà se il passaggio del giocatore alla viola non possa essere un ulteriore segnale della fine dell’interesse per il serbo.