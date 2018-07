CALCIOMERCATO. Chelsea su Milinkovic: poco tempo e tanta differenza tra domanda e offerta

LAZIO MILINKOVIC CHELSEA – Stiamo per entrare molto probabilmente nella settimana decisiva per il futuro di Milinkovic-Savic. Domani il serbo, terminate le vacanze, svolgerà le consuete visite mediche di inizio stagione, prima di unirsi alla squadra in direzione Germania. Inzaghi, che spera di trattenere in rosa almeno per un altro anno il serbo, ha nel tempo un alleato in più. Negli ultimi giorni infatti, sulle tracce del gioiello laziale si è mosso anche il nuovo Chelsea di Maurizio Sarri, ma il mercato in Premier League termina tra soli 10 giorni e imbastire una trattativa così complicata, in così poco tempo, sembra davvero molto difficile. I Blues che rischiano di perdere kantè, inseguito dal Barcellona, avevano individuato nel serbo il suo possibile sostituto ma le pretese di Lotito, come riportato da SkySport, sembrerebbero troppo alte persino per un club ricco come quello londinese: tra i 120 e 130 milioni di euro le richieste del patron biancoceleste mentre il Chelsea non è disposto ad andare oltre i 90 milioni.