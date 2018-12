CALCIOMERCATO Lazio, quattro giocatori in uscita

CALCIOMERCATO LAZIO – La Lazio nel mercato di gennaio proverà a rinforzare la fascia destra, con Donati e Darmian come obiettivi principali. Nel frattempo però, il ds Tare è al lavoro per sfoltire la rosa e già a gennaio quattro biancocesti potrebbero essere ceduti.

BASTA CACERES ROSSI MURGIA – Basta e Caceres sono ormai fuori dai piani di mister Inzaghi, e come riporta il Messaggero, potrebbero rescindere il contratto già nella prossima finestra di mercato. Discorso diverso per Murgia e Rossi che in questa prima parte di stagione non stanno trovando lo spazio necessario. I due giovani biancocelesti potrebbero essere ceduti in prestito. In particolare l’attaccante classe ’97 sarebbe ad un passo dal Pescara, squadra in cui milita anche l’ex Lazio Crecco.