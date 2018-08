CALCIOMERCATO. Milinkovic, la Lazio è tranquilla…grazie a Ronaldo

LAZIO CALCIOMERCATO MILINKOVIC – Milinkovic resta alla Lazio, almeno per il momento. Ed Inzaghi, come riporta il Corriere dello Sport, può dormire sogni tranquilli: Lotito voleva 155 milioni, ma la cifra è diventata irraggiungibile dopo l’affare Ronaldo alla Juve, che ha “sgonfiato” le pretese della società biancoceleste. Per ora sul giocatore c’è l’interesse del Real, del Manchester United e del Chelsea. Ora la Lazio incontrerà giocatore e agente (che al momento tace) per adeguargli il contratto qualora restasse a Roma.