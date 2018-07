CALCIOMERCATO. Serie B, tutti pazzi per Germoni: su di lui Crotone, Ascoli e non solo

CALCIOMERCATO LAZIO B GERMONI – Nato e cresciuto nel settore giovanile della Lazio, Luca Germoni spicca il volo. Non c’è solo l’interesse del Lecce per l’ex Primavera che, reduce dall’esperienza al Perugia, come riporta Tuttomercatoweb.com, nelle ultime ore sarebbe entrato nel mirino di Crotone ed Ascoli. Anche Novara e Siena potrebbero presto inserirsi nella trattativa per il classe ’96.