Canigiani: “26.000 laziali allo stadio. Tevere? Presto si riempirà”

CANIGIANI LAZIO – Marco Canigiani, Responsabile Marketing della Lazio, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste per parlare della situazione biglietti.

I DATI – “Stando ai dati di ieri sera erano 26.000 i biglietti venduti sul lato Lazio, considerando i tifosi dell’Atalanta diventano 46.000 in totale. C’è ancora disponibilità in Tevere, ma il consiglio è di affrettarsi perché l’andamento è abbastanza sostenuto, potrebbe esaurirsi a breve. Poi vedremo anche se verranno sbloccati ulteriori posti, ci sono dei “cuscinetti” di sicurezza che potrebbero essere messi in vendita ampliando la disponibilità della tribuna”.

LA MAGLIA – “La maglia è quella classica alla quale abbiamo dato un tocco di originalità. Abbiamo messo alcune strofe dell’inno nazionale sulla manica per onorarlo, in Italia si canta solo per la finale di Coppa Italia. Al contrario negli altri paesi è sempre suonato prima di ogni manifestazione sportiva nazionale. In più c’è la patch ufficiale della Lega. Sarebbe bello avere uno stadio pieno di maglie bandiera, speriamo che in tanti decidano di indossarla. La nuova maglia si può prenotare da oggi, ma arriverà nei negozi tra poco, è in edizione limitata”.

BUS INSIEME – “Per Bus Insieme oggi c’è una riunione per valutare tutti gli aspetti per la sicurezza, quindi attendiamo di capire quali saranno le indicazioni. Noi lo abbiamo messo a disposizione, vediamo se la Lega deciderà di usufruirne”.