Football Leader 2018, ecco perché Immobile è il giocatore dell’anno

CIRO IMMOBILE FOOTBALL LEADER 2018 – È il giocatore migliore dell’anno Ciro Immobile, e otterrà il premio Football Leader 2018. Nonostante due infortuni, il primo a gennaio e il secondo a inizio maggio, proprio sul finale del campionato, l’attaccante ha disputato una stagione superlativa. Con 41 gol in stagione di cui 29 in campionato, il premio organizzato da DGS Sport&Cultura in collaborazione con l’AIAC, spetta al giocatore napoletano. Immobile sarà premiato il 22 maggio alle 10.30 presso la sala Giunta della sede del Comune di Napoli. L’attaccante riceverà anche una targa speciale dall’amministrazione della città di Napoli: a premiarlo sarà il sindaco De Magistris.

Il giocatore verrà premiato perché ha “mostrato un eccezionale e impareggiabile fiuto del gol, riflesso di un talento indiscutibile e di una classe da campione purissimo, da erede dei più grandi bomber della storia del calcio italiano.”