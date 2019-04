Giorgio Panariello: “Ho conosciuto Pioli ai tempi della Lazio. È un signore…”

GIORGIO PANARIELLO LAZIO – Il mattatore toscano e tifoso rossonero Giorgio Panariello ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana, rivelando i retroscena della sua conoscenza con Pioli, conosciuto ai tempi della Lazio: ecco le sue dichiarazioni.

SU PIOLI – “Prima di essere scrittore e comico facevo il portiere, la fortuna dei vari Toldo e altri è stata che ho smesso e preso un’altra strada. Quando lo facevo io c’erano estremi difensori non molto alti ma con buona posizione: ho deciso di farlo perché leggevo bene le situazioni e avevo grinta. Sono tifoso del Milan, ma sono sempre stato legato alla Fiorentina e all’ambiente viola. Pioli mi piace tanto, l’ho conosciuto ai tempi della Lazio ed è un signore, per questo lo difendo. Domani contro la Roma tiferò per lui e per i suoi ragazzi”.