Immobile-nazionale, Mancini: “Abbiamo cinque centravanti, qualcuno non verrà nemmeno in panchina”

MANCINI ATTACCO NAZIONALE – Ciro Immobile è stato convocato per le sfide della nazionale contro Grecia e Bosnia. Il ct Roberto Mancini, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le parole relative all’attacco azzurro.

ATTACCANTI – “Ho visto tutti abbastanza bene, abbiamo ancora un po’ di ore per decidere, vedremo quello che faremo. Qualcuno non verrà nemmeno in panchina, abbiamo cinque centravanti. Valutando le due partite, ci sono tre giorni, chi andrà in campo farà bene”.