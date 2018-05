INTER. Miranda recupera in tempi record: il brasiliano già in campo contro il Sassuolo

INTER INFORTUNIO MIRANDA – Si era fermato nel riscaldamento prima di scendere in campo nell’anticipo di domenica scorsa al ‘Friuli’ contro l’Udinese: Joao Miranda, difensore dell’Inter, aveva accusato un risentimento muscolare all’adduttore della gamba destra e nei giorni scorsi si era ipotizzato addirittura un finale di stagione anticipato per il brasiliano. Oggi, invece, mister Spalletti può tirare un sospiro di sollievo: secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, Miranda è tornato a lavorare con il gruppo ad Appiano Gentile e si candida addirittura per un posto da titolare contro il Sassuolo. A meno di clamorose ricadute, il brasiliano ci sarà anche per lo scontro Champions contro la Lazio: chissà se anche Simone Inzaghi riuscirà a recuperare i suoi infortunati. Se non tutti, almeno quelli fermi da più settimane.