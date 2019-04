Inzaghi striglia i suoi ragazzi: contro il Milan serve un altro atteggiamento. E il mister rispolvera il “modulo fantasia”…

LAZIO INZAGHI – Simone Inzaghi è pronto a cambiare nuovamente faccia alla sua Lazio. La settimana appena conclusasi ha lasciato strascichi di amarezza e negatività: il solo punto raccolto nelle due sfide contro Spal e Sassuolo ha spento l’entusiasmo di un ambiente euforico dopo l’impresa di San Siro contro l’Inter. E proprio a Milano la squadra biancoceleste è chiamata a rigenerarsi: sabato sera, alle 20:30, ci sarà il fischio d’inizio di Milan-Lazio, una partita da vincere a tutti i costi.

LA CARICA DI SIMONE – Nella giornata di ieri, a Formello, sono ripresi gli allenamenti in vista del big match di San Siro. Prima di scendere in campo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi ha parlato ai suoi ragazzi nello spogliatoio. Un confronto tecnico, nel quale il mister ha voluto motivare ulteriormente i giocatori: “come è possibile che il Sassuolo, a obiettivo raggiunto, abbia dimostrato più determinazione e cattiveria?“. Un interrogativo che si sono posti anche tanti tifosi e al quale c’è da rispondere subito con un cambio di atteggiamento. Contro il Milan servirà un’altra Lazio e anche le scelte dei titolari potrebbero cambiare: Inzaghi è intenzionato a rispolverare il modulo fantasia con Luis Alberto, Milinkovic, Correa ed Immobile in campo contemporaneamente. Tutti insieme per un unico obiettivo: riportare entusiasmo e vittorie nell’ambiente biancoceleste.