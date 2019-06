ITALIA U21, Di Biagio: “Abbiamo ancora una piccola speranza. Kean? Bisogna rispettare le regole”

ITALIA U21 – Un 3-1 che non basta agli Azzurrini. Nonostante la vittoria contro il Belgio, l‘Italia U21 si classifica seconda nel girone alle spalle della Spagna, che ha travolto 5-0 la Polonia. Ecco le dichiarazioni del ct Di Biagio ai microfoni di Rai Sport al termine del match.

LA GARA – “Sapevamo che dovevamo attendere l’altro risultato e la vittoria per 5-0 della Spagna complica maledettamente il passaggio del turno. E’ molto difficile ma abbiamo ancora una piccola speranza e fino all’ultimo rimarremo qua. Non posso dire niente ai ragazzi, oggi come nelle altre due partite. Purtroppo in queste gare se non porti a casa il risultato diventa difficile giudicare, i risultati contano sempre di più”.

KEAN – “Niente di particolare, siamo un gruppo e bisogna rispettare le regole”.