Lazio, i tifosi sognano l’arrivo di Buffon

LAZIO BUFFON – Gianluigi Buffon ha lasciato il PSG ed è alla ricerca di una nuova squadra, probabilmente in Italia. Il rapporto d’amore tra il numero 1 e la Lazio è saldo da tempo ed ecco perchè appena arrivata la notizia del suo addio dalla Francia i tifosi biancocelesti hanno inondato i suoi profili social acclamando un suo approdo a Roma. Lo stesso portiere dopo l’addio alla Juve dichiarò: “Avrei potuto prendere in considerazione la Lazio perchè i tifosi mi hanno sempre trattato come un campione, un uomo da onorare. Questo ha un valore importante ma penso che la soluzione migliore fosse lasciare l’Italia”. Un anno dopo l’intenzione è proprio quella di tornare nel bel paese e chissà che quel valore di stima reciproca non possa trasformarsi in qualcosa di più: i tifosi biancocelesti sognano.