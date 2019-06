Lazio, il 15 giugno si festeggia a Torrita Tiberina con gli ex biancocelesti: tutte le info

LAZIO TORRITA EX – Non finiscono i festeggiamenti della Coppa Italia. Il 15 giugno a Torrita Tiberina si svolgerà una serata all’insegna della lazialità: il tutto avverrà a piazza Agostino Mancini a partire dalle ore 20: la cena sarà gratuita (bevande escluse) e parteciperanno diversi ex giocatori della Lazio, con i quali festeggiare ancora una volta la Coppa alzata in cielo questa stagione. Di seguito, ecco la locandina dell’evento.