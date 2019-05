Lazio, il ‘jolly’ del video emozionale prima della gara: il retroscena

COPPA ITALIA RETROSCENA – Sono trascorsi sei anni dall’indimenticabile 26 maggio 2013, quando la Lazio vinceva la Coppa Italia nella storica finale contro la Roma. In quella occasione, i biancocelesti si caricarono guardando, prima del match, un video emozionale. Una ricetta vincente, ripetuta anche poco prima di Atalanta-Lazio.

IL RETROSCENA – Come rivelato dal Corriere dello Sport, infatti, prima di scendere in campo per la finale di Coppa Italia Inzaghi avrebbe fatto vedere ai suoi un filmato in cui sono state inserite tutte le fasi cruciali di una stagione fatta di alti e bassi, intervallate dalle dichiarazioni dei calciatori più significative. La reazione, anche questa volta, c’è stata e si è tramutata in carica e spinta emotiva: un segreto, quello del video, che si rivela vincente.