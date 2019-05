Lazio, Inzaghi chiede tempo a Lotito per il rinnovo. E spunta (anche) l’Atalanta

LAZIO SIMONE INZAGHI JUVENTUS – Quello di Simone Inzaghi è uno dei nomi che circola con più insistenza in orbita Juventus. Dopo il divorzio da Allegri, infatti, la Vecchia Signora cerca il profilo adatto per ripartire, e secondo alcune indiscrezioni vicine agli ambienti bianconeri, tra le prime scelte ci sarebbe proprio l’allenatore della Lazio, amico d’infanzia di Paratici e stimato dall’ex compagno di squadra Pavel Nedved.

INZAGHI CHIEDE TEMPO – Intanto, come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi avrebbe chiesto altro tempo prima dell’eventuale rinnovo del contratto con la società biancoceleste, in scadenza nel 2020. Il suo stipendio (al momento 1,5 milioni di euro) verrebbe a quel punto raddoppiato, anche se una possibile offerta dalla Juventus sarebbe difficile da rifiutare, anche per un laziale come lui. Lotito freme, ma al contempo è convinto di non perdere il suo pupillo, corteggiato anche dall’Atalanta che lo ritiene l’alternativa ideale a Gasperini.