Lazio, Lulic celebrato in Bosnia

LAZIO BOSNIA LULIC – Senad Lulic in casa Lazio è capitano ed eroe del 26 maggio. Nella sfida contro il Bologna inoltre, come riporta calciomercato.com, il centrocampista raggiungerà le 300 presenze con l’aquila sul petto e in Bosnia è stato celebrato come il giocatore più amato dai sostenitori biancocelesti. Lulic con la prossima presenza avvicinerà Stefano Mauri fermo a 303 e Ledesma a 318. Il record di presenze in questa speciale classifica è di Giuseppe Favalli con 401 apparizioni.