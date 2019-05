Lazio, promosso Tommaso Rocchi: guiderà l’Under 15

LAZIO ROCCHI UNDER 15 – Tommaso Rocchi, dopo aver vinto il titolo regionale con l’Under 14, potrebbe avere da Lotito la giusta ricompensa: la promozione come allenatore dell’Under 15. La notizia non è ancora ufficiale ma il percorso che il presidente vuole fare con l’ex capitano è chiaro, una crescita lenta e costante dai pulcini fino alla Primavera e poi magari la prima squadra, con lo stesso modus operandi che già ha compiuto Inzaghi. Come riporta il Corriere dello Sport, Alboni sarà confermato come allenatore dell’Under 16 così come Ruggeri alla guida dell’Under 17. Gonini prenderà il posto di Rocchi tra gli U14 mentre in bilico c’è la panchina di Bonacina: il tecnico della primavera andrà il scadenza a giugno e sta aspettando il colloquio decisivo con Tare.