Lazio, Proto verso il debutto in Serie A

PROTO CAMPIONATO LAZIO – Strakosha potrebbe non farcela contro il Cagliari. Pronto al debutto in Serie A Silvio Proto: già contro l’Atalanta era pronto a subentrare, oggi Inzaghi sembrerebbe intenzionato a far riposare il portiere titolare. Dopo sole 4 presenze in Europa League al primo anno di Lazio. Il belga, come sottolinea il Corriere dello Sport, non è titolare dal 13 dicembre scorso, dalla gara persa 2-1 con l’Eintracht.