Lazio, secondo posto in Serie A per azioni da gol manovrate

LAZIO SERIE A – Interessanti numeri emergono dall’analisi di Calciodatato. La Lazio di Inzaghi infatti risulta la seconda squadra in Serie A per numero di gol derivanti da azioni manovrate. I biancocelesti hanno sviluppato infatti 7,62 tiri ogni 90 minuti al termine di trame offensive organizzate e ben sviluppate. Soltanto il Napoli di Carlo Ancelotti, con una media di 9,24, ha fatto meglio. I numeri danno ragione ad Inzaghi: il 50% degli attacchi proviene da schemi studiati in settimana a Formello, il resto dall’altro arma biancoceste, il contropiede.