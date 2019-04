L’ex Monelli: “La Lazio deve pensare alla Coppa Italia, Europa lontana dopo la sconfitta con il Chievo”

EX LAZIO INTERVISTA MONELLI – Ha portato l’aquila sul petto soltanto per una stagione ma è riuscito comunque ad entrare nella storia biancoceleste. Paolo Monelli, alla Lazio nel 1987-88, ha collezionato 37 presenze e 13 gol con i capitolini, tra le quali quella decisiva nello scontro diretto contro il Catanzaro e una doppietta all’ultima giornata contro il Taranto, partita che valse la promozione in Serie A. Intervistato dalla Radio Sportiva, ecco cosa ha dichiarato sul finale di stagione della squadra di Inzaghi.

LAZIO – “I biancocelesti devono ricompattarsi e pensare alla Coppa Italia. La sconfitta con il Chievo ha complicato le cose per raggiungere l’Europa in campionato. Fiorentina? La squadra viene da un pareggio con tante reti e ha una difficoltà maggiore della Lazio. In più, contro l’Atalanta, è come giocare contro l’Ajax. Ma nel calcio può succedere di tutto. Non penso che l’addio di Pioli sia dovuto ai risultati, la rosa non era all’altezza delle altre. Probabilmente è successo qualcosa a livello personale fra lui e la società”.