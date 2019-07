LAZIO LUIS ALBERTO – Luis Alberto ma che fai? Ancora una volta lo spagnolo si fa sentire: dopo la risposta stizzita a Lotito, gli animi si riscaldano: Luis proprio da Siviglia ha parlato di nuovo, stavolta Lopetegui. Queste le sue parole.

SIVIGLIA – “Vedremo che accadrà, al momento ho ancora un contratto con la Lazio. Lopetegui? L’ho avuto come ct della nazionale e so come lavora, mi piace. Penso sia un tecnico che conosce bene le mie caratteristiche.

LA SOCIETA’ – La Lazio, come riporta il Corriere dello Sport, vuole chiarezza dal giocatore e non che si aprano inutili polemiche. Se vuole andare via dovrebbe chiedere di essere ceduto alla società e portare un’offerta di 20-25 milioni. Il Mago è protetto da Inzaghi, che lo considera uno dei suoi pupilli e lo ha sempre perdonato: la settimana prossima ci sarà una conferenza a Formello.