Lukaku si allena a Formello: il suo futuro è in bilico

LAZIONE LUKAKU FORMELLO – Non convocato per il ritiro di Auronzo di Cadore, una volta risolti i suoi problemi fisici, Jordan Lukaku, come riportato dai canali ufficiali biancocelesti, è tornato ad allenarsi a Formello. Il futuro dell’esterno belga è ancora fortemente in bilico, la sua permanenza è legata ad un eventuale rinnovo: il contratto scade nel 2019, e per evitare nuovi casi De Vrij, in caso di mancato prolungamento le strade del calciatore e della Lazio si separeranno definitivamente. Il suo destino è ancora tutto da scrivere: in caso di rinnovo Lukaku raggiungerebbe il resto della squadre direttamente in Germania per la seconda parte di ritiro ma l’interesse di club inglesi e l’arrivo nel suo ruolo di Durmisi rischiano, chissà, di essere chiari segnali di un possibile addio.