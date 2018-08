Napoli. In allenamento provata la formazione anti-Lazio

NAPOLI ALLENAMENTO LAZIO – Sarà una corsa frenetica alla preparazione per la prima di campionato. Mentre la Lazio è scesa questa mattina a Formello per l’allenamento in vista del match di sabato sera, il Napoli si è allenato nel pomeriggio a Castelvolturno: gli azzurri nella seduta di ieri hanno svolto esercizi di possesso palla, allenamento in palestra e, successivamente, una partita a campo ridotto ed oggi, nonostante sia il 15 agosto, sono scesi di nuovo in campo per preparasi al meglio alla prima della stagione. Manca poco al debutto in Serie A, mister Ancelotti non intende lasciare nulla al caso.

FORMAZIONE ANTI-LAZIO – Nonostante il nuovo acquisto tra i pali, Olsen, dovrebbe essere Karzenis il titolare del Napoli per la gara dell’Olimpico. In difesa spazio a Hysaj, Albiol, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo confermati Allan e Hamsik, con a sinistra è pronto Fabián Ruiz. In attacco pronto il tridente composto da Callejon,Milik (che dovrebbe spuntarla su Mertens, ndr) e Insigne.

A.B.