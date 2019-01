Napoli-Lazio, le probabili formazioni. Ancelotti in emergenza, Inzaghi punta su Luis Alberto

NAPOLI LAZIO FORMAZIONI – Torna la Serie A dopo la lunghissima pausa invernale. Per la Lazio l’impegno è dei più complicati: trasferta al San Paolo contro il Napoli. I biancocelesti dovranno cercare la vittoria per continuare il percorso in campionato. Gli azzurri a loro volta non vogliono perdere perché devono continuare a rimanere attaccati alla Juve. Queste le probabili formazioni del match.

19 GENNAIO 2018

ORE 20:30

STADIO SAN PAOLO, NAPOLI

COME ARRIVA IL NAPOLI – Il Napoli non arriva al meglio alla sfida. Koulibaly non ci sarà per squalifica, così come Insigne e Allan. Saranno fuori per infortunio Hamsik e Chiriches, mentre Mertens ha recuperato dal problema alla caviglia.

COME ARRIVA LA LAZIO – Alla sfida arriva decisamente meglio la Lazio. Correa è rientrato in gruppo dopo l’attacco influenzare, ma Inzaghi non dovrebbe puntare su di lui. Non ci sarà Marusic, squalificato per due giornate.

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-4-2) – Meret; Malcuit, Maksimovic, Luperto, Ghoulam; Callejon, Diawara, Zielinski, Ruiz; Milik, Mertens.

LAZIO (3-5-1-1) – Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lulic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile.

Assistenti: Tegoni-Alassio

IV Uomo: Massa

V.A.R.: Manganiello

A.V.A.R.: Peretti