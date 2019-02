NAZIONALE, le convocazioni del ct Mancini: nessun laziale presente, ma c’è una motivazione. Torna Quagliarella (FOTO)

NAZIONALE CONVOCAZIONI MANCINI – Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha reso noti i nomi dei 32 calciatori convocati per lo stage azzurro a Coverciano che si terrà i prossimi 4 e 5 febbraio. Un incontro per iniziare a preparare i primi due incontri delle ‘European Qualifiers’ con Finlandia e Liechtenstein, in programma rispettivamente sabato 23 marzo (ore 20.45) allo stadio ‘Friuli’ di Udine e martedì 26 marzo (ore 20.45) allo stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma. Prima chiamata in azzurro per Alessandro Bastioni, difensore classe 1999 del Parma e grande ritorno di Fabio Quagliarella, assente in Nazionale dal 2015. Nessun giocatore della Lazio farà parte dello stage in quanto impegnati nel posticipo di campionato contro il Frosinone. Di seguito ecco l’elenco dei 32 arruolati.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Alessandro Bastoni (Parma), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Giorgio Chiellini (Juventus), Andrea Conti (Milan), Domenico Criscito (Genoa), Mattia De Sciglio (Juventus), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Manuel Lazzari (Spal), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Juventus);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Marco Benassi (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Sassuolo), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Roberto Inglese (Parma), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Juventus), Kevin Lasagna (Udinese), Matteo Politano (Inter), Fabio Quagliarella (Sampdoria).