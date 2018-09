NAZIONALE. Numeri negativi per l’Italia: subito almeno un gol nelle ultime sei gare

ITALIA NAZIONALE MANCINI – Non se la passa bene la Nazionale italiana, che dopo la clamorosa esclusione dall’ultima edizione dei Mondiali continua a collezionare prestazioni poco brillanti e al di sotto delle aspettative. Come ricorda OptaPaolo, l’Italia ha subito gol in tutte le ultime sei gare giocate, tra cui tutte e quattro quelle dell’era Mancini, impegnato con la Polonia stasera alla sua prima gara ufficiale. La speranza è quella di invertire la rotta il prima possibile.

