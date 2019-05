Nuovo striscione al Colosseo: “L’incubo da cui non ti puoi svegliare alza trofei e ti fa tremare” (FOTO)

LAZIO TIFOSI STRISCIONE – Un nuovo striscione è apparso nella notte tra il 21 e il 22 maggio nei pressi del Colosseo. A primeggiare è il tema dell’incubo biancoleste vissuto ogni stagione dalla tifoseria giallorossa, uno sfottò nato dopo la Finale di Coppa Italia vinta dalla Lazio nel 2013 contro i cugini e che persiste nel tempo. A rinnovarlo, poi, l’ennesimo trionfo dei ragazzi di Inzaghi, a confronto di una Roma che non vince una competizione da ormai undici anni. Gli Irriducibili hanno così dato spazio alla fantasia e su via dei Fori Imperiali è apparso un nuovo striscione, con su scritto: “L’incubo da cui non ti puoi svegliare alza trofei e ti fa tremare“. Di seguito la foto.