PAUSA WEEKEND. Cosa fare a Roma dal 7 al 9 giugno

PAUSA WEEKEND – La notizia più bella di questo weekend è che è finalmente scoppiata l’Estate Romana! Ce ne siamo accorti già dai primi giorni della settimana, complice un caldo feroce che ha conquistato la città in maniera improvvisa ma definitiva. Ecco che, da un giorno ad un altro, quel vestito o quella scarpa che indossavamo ci sono improvvisamente apparsi estremamente pesanti, fuori stagione. Abbiamo accolto questo caldo con un sorriso che parla di vacanze, mare, relax. Siamo dunque chiaramente pronti, anche noi di Pausa Weekend insieme a voi, a tuffarci in questa nuova pazza estate cominciando proprio da oggi, da questo venerdì pieno di sole e di allegria!

EVENTI: La notte bianca tutta dedicata allo Sport!

Luogo: Vari impianti sportivi in città

Giorni e orari: 8 giugno dalle ore 18 a notte inoltrata

Descrizione: A Roma è tutto pronto per la notte dedicata allo sport e a tutti i suoi fan. Visto l’enorme successo degli anni passati, la città non può che replicare un evento come questo in cui le luci della notte riempiranno i centri sportivi a suon di musica, divertimento e spensieratezza , regalando a tutti i presenti ore indimenticabili.Poco importa se siate dei professionisti del settore, agonisti o amatori, tennisti o runner, giocatori di basket o atleti di judo, ognuno di voi troverà il modo per divertirsi, magari anche cogliendo nuove sfide! Non vi resta dunque che chiamare a raccolta tutti i vostri amici (anche i più pigri!) e vestire panni sportivi. Moltissimi gli impianti comunali che apriranno le porte ai cittadini romani, a titolo gratuito, proponendo ognuno un proprio calendario di eventi, gare, sfide, esibizioni, dimostrazioni e masterclass. Scegliete il vosto centro sportivo , il divertimento è assicurato in questo sabato notte di pura libertà! Tutto lo sport per voi….in una sola notte!

Costi: Ingresso Gratuito

ARTE: Visita al Pantheon…sotto una pioggia di petali!

Luogo: Pantheon

Giorni e orari: 09/06 dalle 10:30

Descrizione: Il Pantheon è di per se uno dei capolavori della nostra città con la sua maestosità, la sua importanza storica e la sua peculiare volta aperta sul cielo. Immerso nel centro storico, sorge come un vero diamante con il suo porticato suggestivo proprio al centro di Piazza della Rotonda. Al suo interno sono custodite tombe illustri come quelle di alcuni re d’Italia e di Raffaello Sanzio e un organo a canna di rara bellezza ha resitito al tempo e ancora suona riempendo di emozione l’aria. Se tutte queste ragioni non vi hanno ancora convinto a dedicare a questo monumento una visita, vogliamo aggiungere che questa domenica sarà la domenica più bella da vivere al Pantheon. Un appuntamento da non perdere in cui, a seguito della tradizionale messa domenicale, una pioggia di petali di rosa scenderà dall’alto per festeggiare la Pentecoste. Si tratta di un momento bellissimo a cui un romano dovrebbe assistere almeno una volta nella vita. Anche noi, dunque, vi inviatiamo a farvi vincere dal miracolo dell’arte, dalla forza di certi rituali e dall’incanto di spettacoli come questo da vivere con gli occhi puntati al cielo.

Costi e condizioni: Ingresso gratuito

GUSTO: Cedete anche voi alla sfida del Vegan Food a Borgo Ripa!

Luogo: Borgo Ripa, Lungotevere Ripa,3

Giorni e orari: 9 giugno dalle 10:30

Descrizione: Ormai la cucina vegana rappresenta una realtà concreta,ricca e strutturata all’interno del panorama culinario mondiale. Molti l’ hanno già scelta come dieta quotidiana, come uno stile di alimentazione e di vita, molti altri la snobbano , molti la osservano da lontano in un mix di curiosità e diffidenza. Eppure anche questo tipo di cucina è in grado di donare delle gioie immense al nostro palato. Si tratta di gioie salutari e quindi non accompagnate da quel concreto senso di colpa che ogni tanto passa a farci compagnia dopo certi pranzi della domenica decisamente troppo ricchi. Per conoscere meglio il vegan food, le sue evoluzioni e le sue delizie, non perdete l’appuntamento di domenica nella splendida cornice di Borgo Ripa. Vi aspettano anche attività all’aperto, yoga, meditazione e un hippie market. Crediamo che ci sia proprio tutto per la vostra meravigliosa domenica outdoor!

Condizioni: Ingresso gratuito.

Filippi Serena