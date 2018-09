Portogallo-Italia: il pubblico omaggia Pepe (FOTO)

PORTOGALLO ITALIA PEPE – Prima del fischio d’inizio di Portogallo-Italia, c’è stata una bella iniziativa da parte del pubblico lusitano presente allo Stadio da Luz. I tifosi di casa hanno voluto omaggiare tramite uno striscione Pepe, difensore che lo scorso 6 settembre, in amichevole contro la Croazia, è arrivato a 100 presenze con il Portogallo. Contro i vicecampioni del Mondo l’ex difensore del Real Madrid è anche andato in rete, festeggiando così nel modo migliore la sua centesima presenza in Nazionale.

S.D.B.