PRIMAVERA. Lazio, prima sconfitta del ritiro contro il Team Altamura

PRIMAVERA LAZIO – Arriva per la Lazio Primavera la prima sconfitta nel ritiro di Pietralunga. I ragazzi di Bonacina perdono 2-0 contro il Team Altamura. Palazzo porta avanti i pugliesi nel primo tempo, Portoghese raddoppia nella ripresa. Per la squadra capitolina in campo il 4-3-3: nel tridente dal primo minuto insieme a Scaffidi e Cesaroni anche Riccardo Tilli, tra i giocatori in prova che verrà valutato dal tecnico entro la fine del ritiro. Mercoledì attesa l’amichevole contro la Primavera del Perugia.