QUI FIORENTINA. Ripresi i lavori in casa viola in vista della Lazio: differenziato per Benassi

QUI FIORENTINA – Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Stefano Pioli, la Fiorentina si è ritrovata questa mattina presso il centro sportivo ‘Davide Astori’ per proseguire la preparazione in vista della trasferta contro la Lazio. Il gruppo ha svolto un lavoro sia atletico che tattico, ai quali ha partecipato anche il centrocampista azzurro Marco Benassi. Dopo aver svolto gli esercizi in palestra con i compagni, il giocatore ha proseguito il differenziato per rispettare il programma di recupero. Al momento il numero 15 viola resta l’unico in dubbio per la sfida ai biancocelesti, in programma all’Olimpico domenica 7 ottobre alle 15:00. Come riportato sul sito della società, inoltre, sabato 6 il tecnico Pioli interverrà in conferenza stampa per presentare il match contro la sua ex squadra.