QUI FORMELLO. Rientrano Marusic e Caceres, per Empoli ancora out Berisha

QUI FORMELLO – Al termine dei due giorni di stop concessi da Inzaghi dopo l’amichevole di sabato mattina, la Lazio torna a lavorare in vista della trasferta contro l’Empoli. Si rivede Caceres che, rientrato dall’impegno nazionale con l’Uruguay, si è allenato con il gruppo. Insieme a lui anche Marusic, tornato alla base dopo essere stato rispedito a Formello dallo staff medico del Montenegro per il solito problema alla schiena. Nonostante questo, non sembra essere in dubbio per la gara di domenica alle 18. Oggi scenderanno in campo con le Nazionali Badelj e Murgia che saranno anche gli ultimi della rosa a tornare; gli altri, invece, non si sono visti. Ancora assente Berisha: solo in settimana il kosovaro proverà il rientro in gruppo, in modo graduale. A differenza di Marusic, però, ha poche chance di essere in campo per la quarta giornata di campionato. Prosegue la fase di recupero dei due lungodegenti Luiz Felipe e Lukaku.

Arianna Botticelli