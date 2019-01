BOOKMAKERS, Napoli-Lazio: ecco la favorita

BOOKMAKERS NAPOLI LAZIO – Napoli e Lazio si affronteranno questa sera, in una partita dalle motivazioni importanti per entrambe le squadre. Le due formazioni infatti, non vogliono perdere punti per strada fondamentali per i rispettivi obiettivi. Secondo i bookmakers la favorita del match, nonostante le assenze è il club partenopeo: quotato 1,85 volte la posta. Il pareggio viene dato a 3,50, mentre un successo dei biancocelesti viene dato a 4,20. Milik e Immobile, sono considerati dagli analisti i più maggiori indiziati ad andare in rete: quotati rispettivamente 4,20 e 5,00. Più distanti Luis Alberto a 12,00 e Lucas Leiva addirittura a 26,00.