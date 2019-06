Calciomercato, Lazio sul difensore slovacco: le ultime

LAZIO CALCIOMERCATO – La Lazio è alla ricerca di nuovo difensore: dopo il partente Wallace, ed il caso Radu al quale è stato detto di cercarsi una nuova squadra, la società biancoceleste punta 2 difensori centrali, 3 in caso parta anche Bastos. E’ spuntato fuori il nome di Denis Vavro: difensore slovacco in forza al Copenaghen, alto 1.93 m, 23 anni, fisico possente e ha già esordito in nazionale al fianco di Skriniar.

VAVRO E GLI ALTRI – Vavro ha terminato la stagione con 50 presenze, come riportato dal Corriere dello Sport, su di lui ci sono diverse squadre italiane: tra cui l’Atalanta, che lo segue dalla partita persa proprio contro i danesi, che vinsero ai rigori proprio grazie al gol di Vavro, nei preliminari di Europa League. E’ valutato tra i 10 ed i 12 milioni, ha un contratto valido fino al 2022 e lui cerca il salto di qualità. La Lazio sta seguendo altri profili: c’è sempre il nome di Bruno Viana ma il Braga chiede almeno 20 milioni. Ultimamente sono spuntati fuori anche 3 nomi: Lovren del Liverpool, Nastasic dello Schalke 04 e Koundé del Bordeaux. In più ci sono in uscita Jordao e Neto, entrambi che potrebbero andare al Benfica per 20 milioni.