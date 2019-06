La Lazio avanza su Vavro: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO – La Lazio è pronta a rinforzare la difesa. Sono diversi i nomi emersi nelle ultime settimane: Bruno Viana, Jemerson e per ultimo Vavro, giocatore del Copenaghen che cerca il salto di qualità ed è affascinato dal campionato italiano.

LAZIO VAVRO – Denis Vavro è un difensore slovacco classe 96, alto 1,93 m, destro, nonostante il suo fisico possente è anche veloce, e ovviamente grazie all’altezza è un gran colpitore di testa anche in fase offensiva. In patria, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è stato paragonato a Skriniar, suo compagno di reparto in nazionale con la difesa a 4. La società biancoceleste avrebbe già formulato un’offerta di 10 milioni: il giocatore ha un contratto valido fino al 2022 e in stagione ha collezionato 50 presenze vincendo il campionato e qualificandosi in Champions League. Sarebbe pronto a non giocare la Champions pur di venire in una squadra ambiziosa e la società non lo ritiene incedibile soprattutto di fronte ad una buona offerta.