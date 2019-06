La Lega rifiuta la Superchampions

NO SUPERCHAMPIONS – È stata ufficialmente rifiutata la proposta della riforma delle Coppe europee, studiata da Uefa e Bca. La Serie A insieme alla Premier, Liga, Ligue 1 e Bundesliga hanno bocciato il progetto che, a detta delle Federazioni, andrebbe a danneggiare la competitività dei campionati nazionali. La nostra Lega ha declinato l’ipotesi, con soltanto la Juventus ad avere una posizione contraria.

MICCICHE’ – Come evidenzia il Corriere dello Sport, nonostante la delibera, Miccichè ha voluto ribadire la sua posizione dichiarando: “Siamo convinti che vada salvaguardato il merito sportivo e che non debba essere leso quel meccanismo che genera interessi ed emozioni legati al nostro campionato. La Uefa deve farsene una ragione”. Appare quindi chiaro il no a questo progetto che avrebbe rivoluzionato tutto il sistema calcistico.