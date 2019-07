NODO RADU – Le vacanze sono quasi terminate, mancano pochi giorni e la squadra si riunirà per i primi test di allenamento e per le visite mediche. La partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore è prevista per il 12 luglio e Inzaghi a breve dovrà diramare la lista dei convocati. Dovrebbero partire tutti, anche chi è sul piede di partenza ma rimane calda la questione legata a Radu: il difensore potrebbe essere escluso.

LA SITUAZIONE – Come riporta il Corriere dello Sport, il rapporto tra la società e il romeno si è irrigidito dalla fine della scorsa stagione e secondo indiscrezioni alla dirigenza non sarebbero piaciuti rendimento e comportamento del ragazzo negli ultimi sei mesi. Il club biancoceleste ha dato il cartellino in mano a Radu per liberarsi a parametro zero, ma Stefan si è impuntato rifiutando già alcune offerte. Il clima è teso ed è probabile una sua esclusione.