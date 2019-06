Retroscena rinnovo Inzaghi: decisivo anche l’affetto dei calciatori

RETROSCENA RINNOVO INZAGHI – Simone Inzaghi sembra sempre più vicino alla permanenza sulla panchina della Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport però oltre al vertice con la società, fattore decisivo per il rinnovo è stato anche l’affetto dei calciatori.

AFFETTO CALCIATORI – Per il gruppo biancoceleste, il mister non è mai stato in bilico. Su tutti, un messaggio che Lucas Leiva avrebbe inviato al piacentino: “Non ha senso la Lazio senza di te”. Oltre al brasiliano tutti i big si sono schierati dalla parte dell’allenatore. Tra i tanti anche Francesco Acerbi e Ciro Immobile. L’attaccante campano, dopo la sfida contro il Torino aveva rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Non so vedermi senza Inzaghi”. Segno evidente che la squadra è sempre stata con il tecnico.