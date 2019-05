Sassuolo, De Zerbi: “Sto bene qui, ma dobbiamo capire chi va e chi resta…”

SASSUOLO DE ZERBI – Il nome di Roberto De Zerbi è uno di quelli che circola in casa Lazio in casi di addio di Inzaghi. L’allenatore del Sassuolo ha parlato del suo futuro a Sky Sport dopo il match terminato 0-0 contro la Roma: “Io ho detto che sto bene qui a Sassuolo. È chiaro che dobbiamo capire chi andrà via e chi resterà, mi piacerebbe migliorare la squadra. Ma tanti nostri giocatori hanno mercato e dobbiamo ascoltare anche la loro opinione”.