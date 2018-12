SERIE A, la 18esima giornata: crisi Milan, tris per Roma e Torino. L’Inter batte il Napoli al 91′

SERIE A – Scende in campo anche a Natale la Serie A. Nel giorno di Santo Stefano il campionato non si ferma: 10 le sfide previste per oggi, tra le quali spicca Inter-Napoli. Questo il programma.

26 DICEMBRE

12.30 Frosinone-Milan 0-0

15.00 Atalanta-Juventus 2-2 (2′ autogol Djimsiti, 24′ 56′ Zapata, 78′ Ronaldo)

15.00 Bologna-Lazio 0-2 (30′ Luiz Felipe, 90′ Lulic)

15.00 Cagliari-Genoa 1-0 (48′ Farias)

15.00 Fiorentina-Parma 0-1 (47′ Inglese)

15.00 Sampdoria-Chievo 2-0 (47′ Quagliarella, 59′ Ramirez)

18.00 Roma-Sassuolo 3-1 (8′ Perotti (rig.), 23′ Schick, 59′ Zaniolo, 90′ Babacar)

18.00 Spal-Udinese 0-0

18.00 Torino-Empoli 3-0 (44′ Nkoulou, 49′ De Silvestri, 75′ Iago Falque)

20.30 Inter-Napoli 1-0 (91′ Lautaro)