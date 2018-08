SERIE A. Rischiano di essere rimandate tutte le partite della prima giornata

PRIMA GIORNATA CAMPIONATO – Come riportato in anteprima da tuttomercatoweb.com, dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova che ha causato la morte di circa quaranta persone, la Lega starebbe pensando anche di rinviare l’intera giornata di Serie A. Tuttavia, l’ipotesi del rinvio resta ancora da chiarire anche perché, come riporta La Repubblica.it, la Lega sarebbe orientata verso il regolare svolgimento di Sampdoria-Fiorentina (il Presidente blucerchiato aveva chiesto il rinvio), in programma domenica sera alle ore 20.30. La decisione definitiva verrà presa nel pomeriggio, con sabato prossimo che verrà indetto come giorno di lutto nazionale.

S.D.B.