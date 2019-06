SERIE B, Ferrero vuole la Salernitana. Ma Lotito…

SERIE B FERRERO – Massimo Ferrero potrebbe lasciare la Sampdoria per… la Salernitana. Stando a quanto riportato da tuttosalernitana.com, il patron blucerchiato in caso di addio al club vorrebbe restare nel mondo del calcio, tanto che avrebbe chiesto a Claudio Lotito la possibilità di acquistare la squadra campana. Il patron biancoceleste avrebbe chiesto 20 milioni, chiavi in mano. Un modo, quello del presidente capitolino, di negare indirettamente la possibilità a Ferrero di acquistare la società granata, in cui crede e vuole investire.