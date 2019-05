Serie B, i comici Pio e Amedeo “accusano” Lotito

SERIE B – Nella giornata di ieri il Palermo è stato retrocesso d’ufficio in Serie C, dopo la sentenza della giustizia sportiva. In seguito a questo la lega serie B ha ufficializzato l’annullamento dei play-out, difatto confermando la retrocessione del Foggia(terzultimo sul campo) e salvando la Salernitana che si era classificata quartultima. Questa decisione ha fatto scattare la polemica da parte dei tifosi pugliesi, tra cui i due comici Pio e Amedeo che con un post Instagram hanno “accusato” anche Claudio Lotito.

IL POST – “Quanto ci fa schifo questo calcio, quanto ci fa schifo il potere e l’arroganza, quanto ci fa schifo questo paese quando succedono queste cose… questi giocano con i sentimenti delle persone…non ce l’abbiamo con nessuna squadra, e dispiace tanto per il Palermo e dispiace anche per una piazza come Salerno, presa in giro da quel coso…perchè questo è oltre, questo è abuso di potere , perchè il calcio è della gente e ci vuole rispetto!!!! #BcomeBasta”